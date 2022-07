De kleindochter van premier Van Agt start dit jaar in de Tour de France

Aan de start van de Tour de France voor vrouwen staat een bijzondere naam: de 25-jarige Eva van Agt. Haar opa is Dries van Agt die in Geldrop geboren werd. Hij was premier van Nederland en commissaris van de Koningin in Brabant, maar ook een groot wielerliefhebber. Nog opmerkelijker is dat zijn kleindochter pas drie maanden professioneel wielrenster is.

De Tour de France voor vrouwen is van 24 tot en met 31 juli. Ook Marianne Vos uit Babyloniënbroek doet mee. Toen Eva van Agt in april haar contract kreeg bij de Engelse ploeg Le Col-Wahoo was ze dolblij: “Ik kijk enorm uit naar de volgende stap in mijn carrière als sporter.”

Voordat ze serieus ging wielrennen, deed ze lang aan hockey. In coronatijd stapte ze op de racefiets. Ze komt uit het dorp Heilig Landstichting in Gelderland waar haar 91-jarige opa Dries ook woont.

Ploegmanager Tom Varney vertelde tegen de NOS het verhaal van haar selectie voor de Tour: "We zagen haar in april voor het eerst rijden, in de Volta Limburg Classic, en we wisten meteen: ze heeft talent. Ze reed slim. En ze was de enige niet-prof in de voorste groep, waarin ze zich al aardig staande wist te houden."

Ook ploegleider Nicholas Marche is enthousiast over de debuterende renster. "Eva is nog steeds aan het ontdekken wat voor type renner ze zal worden, maar we weten zeker dat haar talent kan bovendrijven in de heuvelachtige ritten."

Dries van Agt was van 1977 tot 1982 premier. Van 1983 tot 1987 was hij Commissaris van de Koningin. Hij presenteerde tien jaar geleden zijn boek 'Op weg naar Alpe d'Huez'. Daarin vertelt hij over zijn enorme liefde voor de wielersport.

Omroep Brabant maakte toen deze reportage: