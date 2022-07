Meer huizen voor ouderen en flexwoningen voor spoedzoekers

Heel veel extra huizen dan met name voor ouderen en spoedzoekers, zoals studenten of mensen die net gescheiden zijn. Dat zijn in hoofdlijnen de plannen die provincie de komende jaren heeft op het gebied van wonen. Ondanks alle prijsstijgingen wil ze de vaart erin houden.

"Het gaat goed en we doen het goed", kijkt gedeputeerde Erik Ronnes van Ruimte en Wonen tevreden terug op de afgelopen jaren. Zo kwamen er in 2021 zo'n 13.000 woningen bij in Brabant en voor dit jaar wordt ongeveer dezelfde stijging verwacht.

En voorlopig lijkt er zeker geen einde te komen aan die groei, ziet Ronnes. "Als we kijken naar de plannen bij gemeenten, dan liggen we goed op schema." En dat is hard nodig, want de provincie wordt steeds drukker, 'grijzer' en telt steeds meer alleenstaanden.

Flexwoningen

Daarom wordt er de komende jaren vooral ingezet op passende woonvormen voor die specifieke groepen. Denk daarbij aan zogeheten flexwoningen, waarvan provincie er de komende jaren zo'n 2.500 tot 3.000 wil bouwen. Het gaat dan om woningen die ofwel tijdelijk blijven staan, óf maar voor beperkte tijd worden verhuurd.

Die moeten een oplossing bieden aan spoedzoekers, zoals gescheiden mensen, (ex-)studenten, expats, statushouders of bijvoorbeeld mantelzorgers die tijdelijk in de buurt van iemand willen wonen die zorg nodig heeft.

Toch ligt de grootste prioriteit misschien nog wel bij meer huizen voor ouderen, nu de vergrijzing steeds sneller doorzet. "Er moet voldoende passende woonruimte zijn voor nog zelfstandig wonende ouderen, maar ook voor ouderen die al wel zorg nodig hebben. Een woonvorm tussen thuis en verpleeghuis."

Onzekerheden

Ondanks alle positieve signalen en plannen, kijkt de provincie niet weg voor obstakels die op de loer liggen. "Kosten in de bouw worden steeds aangepast aan de inflatie. En ondertussen zijn, onder meer door de oorlog in Oekraïne, de prijzen van staal en hout en ook de energieprijzen flink gestegen. Vanuit de provincie proberen we in ieder geval al het mogelijke te doen om het bouwtempo op peil te houden.”