Hond Jay in het dierenziekenhuis bevrijd van 50 wespen onder zijn vacht

Het was dinsdagochtend flink schrikken voor border collie Jay en zijn baasje Maaike uit Kaatsheuvel. Nadat Maaike werd gestoken en andere wandelaars waarschuwden voor wespen, haastten ze zich samen het bos uit. Al gauw bleek het voor de hond niet bij één beestje te blijven, er zaten zeker vijftig wespen onder zijn vacht. "Hij was flink van slag."

Twee honden van Maaike werden gestoken. Ook Jay, maar al gauw bleek dat er meer aan de hand was. "Hij begon steeds langzamer te lopen. Toen ik keek, zat er een wesp op zijn vacht. Ik wilde het beest van hem af halen maar toen bleven er maar wespen uit zijn vacht komen. Er was geen beginnen aan en Jay reageerde heftig."

Eenmaal bij de dierenarts gaven ze de hond direct medicijnen. "Ze zijn erg lang bezig geweest om alle beestjes te verwijderen. In het dierenziekenhuis hebben ze alleen al vijftig wespen onder zijn vacht vandaan gehaald, los van de dieren die ik er in het bos al uit haalde. Jay is nog even ter observatie in het ziekenhuis gebleven."

Inmiddels is de tien jaar oude border collie weer thuis. Hoe vaak hij gestoken is, weet Maaike niet. "Hij is nog flink van slag." Ze heeft een melding gedaan bij Natuurmonumenten, de eigenaar van het bos. Woensdagochtend ging ze met een boswachter terug.