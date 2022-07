John viert nu al feest op de Alpe d'Huez: 'Alle mooie plekken staan al vol'

Hoewel de Tour de France-etappe op de Alpe d'Huez donderdag pas op het programma staat, viert John uit Boxtel al groot feest op de plek die bekend staat als 'de Nederlandse berg'. De wielerfan is opgelucht dat hij vroeg is vertrokken. Wie donderdag tussen het feestgedruis wil staan, komt er niet meer bij. "De mooie plekken langs de weg zijn weg."

"Ik zie iemand in zijn blootje staan die vast al veel gedronken heeft. De muziek staat aan, er hangen vlaggetjes en het ruikt naar feest", zo beschrijft wielerfanaat John de sfeer op de Alpe d'Huez in Afslag Zuid op Omroep Brabant radio.

"We zijn zondag vertrokken. Als we één dag voor de etappe waren gearriveerd, waren we te laat. Alle mooie plekken langs de weg staan vol met fans." De groep van John staat in bocht 5 klaar voor de etappe. "Bocht 7 is de bocht waar de meeste Nederlanders staan. Hier is het niet zo massaal maar minstens zo gezellig."

De Boxtelnaar was vier jaar geleden ook van de partij. De Tour de France en de etappe naar Alpe d'Huez vervelen hem nooit. "Die berg staat natuurlijk bekend als de Nederlandse berg omdat acht Nederlanders in het verleden als eerste bovenaan kwamen."

Hij verwacht dat de duizenden fans langs de kant niet rustig wachten tot de renners passeren. "We staan aan de weg een feestje te vieren, dan komt de reclamekaravaan en als we Nederlandse renners zien gaan we als een gek juichen."