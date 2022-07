Man uit brandende auto gered door omstanders, na botsing tegen boom

Een man is woensdagnacht uit een brandende auto gered. Even daarvoor was hij met zijn auto van de weg geraakt en tegen een boom gebotst. De auto vloog na de botsing in brand. Mensen die het ongeluk zagen gebeuren wisten de bestuurder net op tijd uit zijn auto te halen.

Het ongeluk gebeurde in de Hoogstraat in Oosterhout. De omstanders sloegen een ruit van de auto in en konden daardoor het portier openen. Daarna is het slachtoffer uit de auto gehaald. De man is met spoed naar het ziekenhuis in Breda gebracht. Waardoor de auto van de weg is geraakt, is niet bekend. De politie onderzoekt de oorzaak het ongeluk.

Foto: Marcel van Dorst/SQ Vision

Foto: Marcel van Dorst/SQ Vision

Foto: Marcel van Dorst/SQ Vision