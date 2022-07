Uitgebrande bestelbus in Liessel vervoerde drugsafval

De bestelbus die woensdagavond op de Elzenweg in Liessel is brand is gevlogen, vervoerde drugsafval. Dat laat de politie donderdag weten. Ook vermoedt ze dat de bus in brand is gestoken. Er is nog niemand aangehouden.

De brandweer liet het vuur bewust gecontroleerd uitbranden en hield de omgeving nat. Er werd niet actief geblust zodat er met het bluswater geen drugsafval in de bodem kon verdwijnen. Dat zou de bodem vervuilen. De politie onderzoekt wie de eigenaar is van de bus. Het is voor de tweede keer binnen een week dat er vaten met drugsafval in brand zijn gestoken. Op woensdag 6 juli was het raak in Roosendaal. Toen brandde in het buitengebied een trailer af met daarin 150 vaten.