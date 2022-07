Laura is de eerste bewoner van grootste wijk met minihuisjes van Nederland

Het wordt de grootste wijk met minihuisjes van Nederland: Minitopia buurtschap Te Veld in Eindhoven. Honderd kleine huisjes komen er bij elkaar te staan. Bijzonder is ook dat bewoners er vijftien tot dertig jaar mogen blijven. Op andere plekken is dat maar vijf jaar. Laura Rijvers (38) is de eerste bewoner, vorige week is ze verhuisd naar haar huisje dat iets meer dan honderdduizend euro kostte.

Laura ging aan de slag met een ontwerper en kreeg zo een huisje dat helemaal aan haar wensen voldoet. Haar huisje mag vijftien jaar blijven staan. "Anderen hebben een vergunning voor dertig jaar, maar dan moest je aan strengere eisen voldoen." Ze heeft haar droomhuisje in een fabriek laten bouwen. Daarna was het een kwestie van vervoeren en plaatsen. Dertig vierkante meter groot is het. “Daar heb ik bewust voor gekozen. Ik woonde al niet groot, maar ik wilde kijken of ik nog kleiner kon wonen. Ik ben erachter gekomen dat ik niet veel nodig heb.“

"Ik heb overal kastjes met bergruimte."

Koken, slapen, zitten: het is allemaal in dezelfde ruimte. Alles is erop gericht om ruimte te besparen. Ze moet op een trap naar de hoogslaper toe. Eén trede van die trap loopt over het aanrechtblad van de keuken. In het slaapgedeelte zelf kan ze niet staan. “Je kan rechtop zitten. Dat is het. Als je oud en versleten bent is het niet heel handig.” Een schuurtje is er niet bij. “Ik heb overal kastjes met bergruimte. Onder het bureau en in de trap.“

De traptrede op het aanrechtblad (foto: Rogier van Son.

Laura woonde vroeger bij haar ouders op een boerderij. Daar is het idee om klein te wonen al ontstaan. “Ik zag dat mijn ouders heel vaak bezig waren met het onderhoud en veel spullen verzamelen. Stapje voor stapje heeft het ook met duurzaamheid te maken gekregen. Bewuster zijn met alles wat je hebt en koopt.”

"'Kun je er wel met zijn tweeën wonen?' hoor ik dan."

Laura krijgt regelmatig de vraag hoe het verder moet als ze een relatie krijgt. “’Kun je er wel met zijn tweeën wonen?’ hoor ik dan. Ik kan gaan latten. Of ik kan mijn huisje ook altijd weer verkopen. Ik zie wel wat er gebeurt.” Minitopia Eindhoven wordt de grootste wijk van tiny houses van Nederland. Ter vergelijking: in Den Bosch staan er dertig huisjes. Roosendaal heeft er tien en in Dongen komen er ook tien. In Eindhoven is nu nog grotendeels een kale vlakte te zien waar nog maar een paar huisjes staan. Maar dat duurt niet lang meer. Van de honderd plekken zijn er in Eindhoven nog twintig plekken beschikbaar. De bewoners mogen allemaal zelf bepalen hoe hun huisje eruit komt te zien. Ook kunnen ze het zelf bouwen. Ze komen helemaal vrijstaand ze te wonen. De grond onder het huisje moeten ze huren. Ondertussen woont Laura anderhalve week in haar tiny house. Een nadeel heeft ze al ontdekt: het wordt er ontzettend warm. “Ik heb een ventilator gekocht. Dat was eigenlijk tegen de muggen, maar het helpt ook wel een klein beetje tegen de warmte.”

De binnenkant van het huisje van Laura (foto: Rogier van Son).