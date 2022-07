Drie verdachten opgepakt voor verhandelen van neppe merkspullen

De politie heeft dinsdag drie verdachten aangehouden op verdenking van het inkopen en verhandelen van nepspullen, zoals sieraden. Het gaat om twee Helmonders van 16 en 42 jaar oud en een 41-jarige verdachte uit Zwijndrecht. De politie kwam de verdachten op het spoor na een anonieme tip.

Naar aanleiding van de anonieme tip is de politie gestart met een onderzoek naar de verkoop van nepgoederen. Op basis hiervan hield de politie deze week meerdere controles, waaronder op twee plekken in Helmond.

Twee van de invallen waren aan de Rijpstraat in Helmond-West. Meerdere buurtbewoners zagen dinsdag rond acht uur 's ochtends dat twee huizen door de politie werden doorzocht en dat er dozen vol gloednieuwe spullen in een busje werd geladen.

Bij de acties heeft de politie meerdere spullen in beslag genomen, waaronder nephorloges, tondeuses van dure kappersmerken en namaak verpakkingsmateriaal. Op een locatie werd ook een groot contant geldbedrag in beslag genomen. De verdachten verkochten deze spullen via verschillende webwinkels.