Dodelijke steekpartij op bouwterrein: man (47) uit Kaatsheuvel opgepakt

Een 47-jarige man uit Kaatsheuvel is woensdag opgepakt na het doodsteken van een 38-jarige man uit Wormer. Het slachtoffer is later op de dag in het ziekenhuis overleden, meldt de politie donderdag.

Ron Vorstermans Geschreven door

De steekpartij vond rond middaguur plaats op een bouwterrein onder de A2 in Bruchum, een dorpje bij Zaltbommel in Gelderland. Het is nog onduidelijk wat de aanleiding voor de steekpartij was en of de dader en het slachtoffer elkaar kenden. De man uit Kaatsheuvel werd thuis aangehouden en zit nog altijd vast.