Poortgebouw Fort Sabina is door fanatieke vrijwilligers in ere hersteld

Fort Sabina, tussen Willemstad en Heijningen, wordt steeds verder opgeknapt. Komende zaterdag wordt het gerestaureerde poortgebouw heropend, nadat fanatieke vrijwilligers er een jaar aan hebben gewerkt. Nieuw daarin is een filmzaal waarin de geschiedenis van het 12 hectare grote vestingwerk beeldend wordt verteld, van bouwopdracht in 1809 door Lodewijk Napoleon tot nu. "En nu nog steeds ontdekken we nieuwe geheimen in dit fort", vertelt vrijwilliger Reginald van Overveld trots.

Het rijksmonument werd in 1977 door Defensie verkocht, nadat het tientallen jaren had gediend als munitie-opslagplaats. Vijf jaar later verkocht de gemeente Fijnaart-Heijningen het aan Staatsbosbeheer, die er vooral de natuur haar werk liet doen.

Fort Sabina na de verkoop door defensie in 1978. (foto: Stichting Fort Sabina)

Illegale feesten, nieuwsgierige wandelaars, houseparty's, kunstexposities: Fort Sabina zag nadat het was afgezwaaid van haar militaire functie heel veel verschillende soorten gebruikers voorbij komen. Maar de monument raakte ook steeds verder in verval. Dit tot verdriet voor de mensen die bekend waren met de vele verhalen over het grootste fort van de Zuiderwaterlinie, dat ooit van Sluis in Zeeuws-Vlaanderen tot aan Nijmegen liep. Eind 2015 werd er daarom door provincie en gemeente een onderzoek gestart hoe Fort Sabina kon worden gered.

Fort Sabina vanuit de lucht. (foto: Stichting Fort Sabina)

Er werd afgesproken dat er tweeënhalf miljoen euro beschikbaar kwam om het erfgoed aantrekkelijk te maken voor toeristen, natuurliefhebbers en geïnteresseerden in onze militaire geschiedenis. Aanvullingen kwamen vanuit onder andere het Prins Bernhard Cultuurfonds en het Havenbedrijf Moerdijk.

Meer en meer lijkt Fort Sabina nu die rol van toeristische trekpleister waar te maken. In de kazerne waar vroeger de manschappen woonden is nu een brasserie waar de bezoekers van het fort kunnen eten en drinken. Ook worden er steeds meer evenementen gehouden, van een concert van de Amazing Stroopwafels tot een show met roofvogels.

Nog altijd is Staatsbosbeheer eigenaar van het voormalige vestingwerk. De vrijwilligers van stichting Fort Sabina stopten afgelopen jaar 1000 'manuren' in het opknappen van het poortgebouw. Met respect voor de historie. "We gaan het niet opnieuw helemaal strak pleisteren, maar het moet wel een robuust fort blijven. Met heel veel historie en een prachtige plek om te zijn", zegt voorzitter Thomas Zwiers van de stichting.

De boten- en torpedoloodsen op de achtergrond van Fort Sabina. (foto: Raoul Cartens)