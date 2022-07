Weer gewapende overval op casino in Oudenbosch

Bij het Players Casino aan Varkensmarkt in Oudenbosch is donderdagnacht een overval gepleegd. Dit gebeurde rond kwart over een 's nachts.

De twee gewapende verdachten zouden er met hun buit rennend vandoor zijn gegaan. Er raakte volgens een woordvoerder van de politie niemand gewond bij de overval. Niet de eerste keer

Het is niet voor het eerst dat dit casino het doelwit is van overvallers. Eind april kwamen twee overvallers net voor sluitingstijd binnen en zij gingen er met een geldbedrag vandoor. Klanten en het personeel van het casino werden toen bedreigd met een mes. Op de Marktstraat vonden agenten destijds een gescheurde tas met gestolen munten terug. Die werden teruggegeven aan de eigenaar van het casino. In april 2016 mislukte een overval op dit casino. Toen was een overvaller vlak na het instellen van het alarm de zaak binnengekomen. Hij richtte een vuurwapen op enkele centimeters van een medewerkster. Maar toen haar collega het overvalalarm bij de kassa inschakelde, koos hij het hazenpad. LEES OOK: Overvallers dreigen met mes bij casino, maar verliezen tas met munten Bizarre beelden gewapende overval op Players casino Oudenbosch in Bureau Brabant

De overval bij het casino in Oudenbosch vond rond kwart over een donderdagnacht plaats (foto: Christian Traets/SQ Vision).