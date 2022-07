40 graden op dinsdag niet uitgesloten: 'Deze uitspraak durf ik nu wel aan'

Het wordt serieus zweten komende week. Volgens Wouter van Bernebeek van Weerplaza moeten we maandag en dinsdag rekening houden met temperaturen tussen 35 tot 39 graden. "En ik sluit een enkele 40 graden niet uit."

Mensen die liever te maken hebben met een wat lagere temperatuur moeten het van deze vrijdag en zaterdag hebben. Dan komt de thermometer volgens Wouter niet boven de 24 graden uit. "Dat is prima te doen, met een zonnetje erbij...", vertelde Wouter vrijdagochtend in het radioprogramma 'Wakker!' op Omroep Brabant. "Af en toe zijn er ook wel wat wolkenvelden te zien, maar het zal overal droog blijven. Er staat ook maar weinig wind."

"Er staat weinig wind, dus het zal heel warm aanvoelen."

Zondag wordt volgens de weerman van Weerplaza een overgangsdag. "Dan zien we de wind al naar het zuidoosten draaien. Er komt dan al wat warmere lucht uit Frankrijk onze kant op. Dat levert in onze regio dan zo'n 27, misschien 28 graden op bij opnieuw volop zon." De echt warme lucht bereikt ons maandagochtend. Dan halen we overdag in een groot deel van Brabant een temperatuur van 35 of 36 graden. "Daarbij staat er heel weinig wind, dus het zal heel warm aanvoelen."

"Maandagnacht koelt het niet veel verder af dan 23 of 25 graden."

De nacht naar dinsdag wordt volgens Wouter een heuse plaknacht. "Dan koelt het waarschijnlijk niet veel verder af dan 23 of 25 graden. Dan zitten we echt in die 'Franse lucht', zeg maar." Dinsdag verwacht Wouter de piek qua temperatuur. "Ik houd het voorlopig op 37 tot 39 graden. De warmste lucht bevindt zich dan boven België en Noord-Frankrijk. Maar als dit proces nog ietsje zou versnellen, sluit ik zelfs een enkele 40 graden niet uit. De laatste weerkaarten zijn zo overtuigend, dat ik deze uitspraak nu wel aandurf."

"De droogte zet voorlopig door."