Sven zong duet met Ed Sheeran: 'We deden een van mijn favoriete nummers'

Sven Haverkamp (24) uit Breda kan het nog amper bevatten. Donderdagavond zong hij samen met zijn grootste idool Ed Sheeran een duet in de Johan Cruijf Arena in Amsterdam voor 70.000 joelende fans. "Je laat me beseffen dat één man met één gitaar het kan maken."

Evie Hendriks Geschreven door

Sinds zijn twaalfde is Sven groot fan van de Britse zanger. "Ik zag een filmpje van een studiosessie toen hij nog niet zo bekend was. Vanaf dat moment ben ik groot fan. Donderdag was mijn vierde concert van Ed", vertelt de muzikant nog altijd beduusd.

"Mijn moeder heeft een spandoek gemaakt."

De moeder van Sven die voor de eerste keer meeging, wilde haar zoon zijn grootste wens in vervulling laten gaan. "Ze had een spandoek gemaakt met de vraag of hij samen met mij het nummer Castle on The Hill wilde zingen. Ik had nooit gedacht dat het echt zou gebeuren." Toch zag het popidool het spandoek en vroeg hij Sven waar hij vandaan kwam. "Toen zei ik in een opwelling dat ik sinds mijn twaalfde fan ben en dat Ed me liet beseffen dat één man met één gitaar het kon maken." Wat volgde was een Arena die ontplofte door de joelende fans. "Hij heeft het nummer aan mij opgedragen en we zongen samen een van mijn favoriete nummers. Ik kan het nog steeds niet geloven. Zo onwerkelijk. Ik heb de hele nacht niet geslapen."

"Hij had nét zijn ogen laten laseren waardoor hij het spandoek kon lezen."

De wereldartiest bekende daarna dat het duet bijna niet gebeurd zou zijn. "Ed heeft een paar maanden geleden zijn ogen laten laseren. Daarvoor kon hij niet eens borden in het publiek lezen." Ondanks dat Sven zijn grootste droom in vervulling is gegaan, stopt zijn muziekcarrière hier niet voor hem. "Ik heb altijd gezegd dat zingen met Ed mijn einddoel is. Toch ben ik nu nóg gemotiveerder om muziek uit te brengen."

"Ik heb dezelfde gitaar als Ed."