Leo kwam na 50 jaar uit de kast toen zijn vrouw hem betrapte: 'Opluchting'

Leo (71) uit Valkenswaard kwam op zijn vijftigste uit de kast, nadat zijn vrouw gaysites had gevonden in zoekgeschiedenis op zijn computer. Hoe pijnlijk ook, voelde het uiteindelijk toch als een bevrijding. En het heeft de familie zelfs dichter bij elkaar gebracht. "Ik ging van introverte man naar een open man die straalt."

Evie Hendriks & Ilse Schoenmakers Geschreven door

Wachten op privacy instellingen...

Jarenlang ontkende Leo zijn geaardheid. "Ik speelde hetero waardoor ik erg in mezelf was gekeerd." Hij had een vrouw en een gezin, was nota bene vijfentwintig jaar getrouwd. "Ik had een dubbele agenda. Ik was vader en man maar daarnaast keek ik altijd al naar jongens en mannen", zegt hij daar nu over. Maar dat ging altijd stiekem. Om toch aan zijn gevoelens toe te geven bezocht Leo gaysites op internet. Dat dacht hij beter verborgen te houden dan hij daadwerkelijk deed. "Mijn vrouw was toch iets handiger met computers dan ik. Op een dag vond ze die website die ik bezocht had."

"Mijn vrouw wachtte tot na ons 25-jarig huwelijksfeest."

Dat was voor haar natuurlijk schrikken, maar het was nog geen reden om de relatie direct te beëindigen. Of om er zelfs meteen over te beginnen. "Ik zet mijn petje af voor hoe mijn vrouw met de situatie is omgegaan. We waren bijna 25 jaar getrouwd en de uitnodigen voor het feest waren al de deur uit. Ze heeft vier weken gewacht tot ons feest erop zat om mij naar de websites te vragen." Dat gesprek met zijn vrouw werd uiteindelijk wel gevoerd. Leo beschrijft het als 'een bom die barstte'. Maar achteraf gezien heeft hem dat erg goed gedaan. "Eindelijk was het eruit. Het was een grote opluchting."

"Ik spiekte stiekem door het raam van het COC."

Het stel besloot na 25 jaar huwelijk uit elkaar te gaan. En zo zette Leo zijn eerste stappen in de homowereld. "Dat heeft best nog even geduurd. Ik liep lange tijd door de straat van het COC, een belangenorganisatie voor lhbtq+-ers, en spiekte stiekem door het raam. Op een dag besloot ik dan toch de stap te nemen." Er ging een wereld voor hem open. "Het was heel fijn om met mannen te praten die dezelfde gevoelens hebben. Inmiddels voelt het COC als mijn tweede huiskamer. Ik ben echt mezelf geworden, van een introverte man naar een open man die straalt."

"De open gesprekken in de familie brachten ons dichter bij elkaar."