Golfer Lars van Meijel doet het beter dan Tiger Woods

Voor de start van de tweede dag van het Brits Open staat golfer Lars van Meijel uit Best er aardig voor. Na de eerste 18 holes had hij een score van +2. Een stuk beter dan de vermaarde Tiger Woods die op +6 eindigde. Het is de 150e keer dat het Brits Open wordt georganiseerd.

Tot een ontmoeting met Tiger Woods is het nog niet gekomen. “Ik zag Tiger vandaag voor het eerst. Toen ik hole 18 speelde, werden de oud-winnaars links van de green gefotografeerd voorafgaand aan het Champions dinner. Dat was natuurlijk geen goed moment om op Tiger af te stappen.”

Tegen golf.nl was Van Meijel bescheiden over zijn ambities. “De cut halen is al een prima resultaat natuurlijk, maar mijn spel voelt goed dus misschien zit er meer in. Een plek in de top-20 zou heel erg mooi zijn. Maar ik heb nog nooit in een toernooi met al deze wereldtoppers gespeeld, dat maakt het lastig om mijn kansen in te schatten. Ik ga er in ieder geval alles aan doen en zeker ook proberen te genieten.”