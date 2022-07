Jackie Groenen sluit na coronabesmetting weer aan bij Oranje

Jackie Groenen lacht haar tanden bloot, nu ze weer mag aansluiten bij het Nederlands elftal dat bezig is aan het EK Voetbal. De international uit Riel testte vorige week positief en miste daarom de wedstrijd tegen Portugal. Volgens de KNVB is ze inmiddels volledig hersteld.

De middenvelder had alle pech van de wereld, toen ze vijf dagen geleden positief testte op het coronavirus. Dat was vlak na de belangrijke EK-groepswedstrijd tegen Zweden (1-1), waarin Groenen juist uitblonk.

Voor de laatste groepswedstrijd tegen Zwitserland op zondag is ze dus weer beschikbaar. Zonder Groenen won Oranje woensdag overigens wel met 3-2 van Portugal. Mede hierdoor is Nederland na twee speelronden koploper in groep C. Zweden heeft net zoveel punten als Nederland: 4. Portugal en Zwitserland hebben beide 1 punt. Het EK voetbal wordt gespeeld in Engeland en Oranje is titelverdediger.