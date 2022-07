Paul ontmoette Ellen in Wordfeud en deed een aanzoek in Fijnfisjenie Café

Wachten op privacy instellingen... Paul en Ellen ontmoetten elkaar in 2012 via Wordfeud (foto: Paul van Asseldonk). Het koppel had een sprookjeshuwelijk in de tuin (foto: Paul van Asseldonk). Volgende Vorige 1/3 Ontmoeting via spel leidt tot aanzoek in Fijnfisjenie Café

De manier waarop Paul (55) en Ellen (48) uit Helmond elkaar ontmoetten, is net zo bijzonder als het uiteindelijke aanzoek. Een gesprek op de spelletjesapp Wordfeud leidde tot een aanzoek in het Fijnfisjenie Café van Omroep Brabant. Inmiddels is het stel bijna zeven jaar getrouwd en blikken ze in de verhalenserie 'Ja, ik wil!' terug op hun bijzondere huwelijk. "Op Valentijnsdag een aanzoek op tv."

Waar veel mensen tegenwoordig datingapps als Tinder gebruiken om een mogelijke liefde te vinden, raakten Paul en Ellen in 2012 geheel onverwachts aan de praat in het taalspelletje Wordfeud. "We speelden samen spelletjes maar raakten al gauw aan de praat via de chat. Later gingen we ook bellen", vertelt hij.

"We kenden elkaar al goed maar in het echt klikte het meteen."

Vriendinnen van Ellen kregen wat argwaan 'of die Paul wel echt bestond' maar na drie maanden werd duidelijk van wel. "Ik ging naar haar huis in Nijmegen en het klikte meteen. Je kent elkaar al goed door het contact via de telefoon maar in het echt is het anders." Een jaar later ging het stel samenwonen in Brabant. "Van huis uit ben ik een carnavalsvierder, maar toen ik samen was met Ellen zat ik niet meer bij een vereniging." Toch besloot Paul door zijn werk bij Omroep Brabant zijn vriendin op een bijzondere manier ten huwelijk te vragen. "Ik werkte ruim 25 jaar bij de omroep. Toen ik door had dat het tijdens carnaval ook Valentijnsdag was, besloot ik wat te bekokstoven", blikt hij terug.

"Na twee jaar relatie op Valentijnsdag live op tv op mijn knieën."

"Ik regelde een rondleiding voor Ellen en onze familie. Daarna gingen we naar het Fijnfisjenie Café waar ik na twee jaar relatie, op Valentijnsdag, live op tv op mijn knieën ging." Het verloofde koppel liet er daarna geen gras meer over groeien en trouwde een half jaar later in de tuin van Pauls broer. "Het was een mooie en warme bruiloft. We hebben na de ceremonie een goed feest gehad." Maar carnavalsmuziek zat er volgens hem niet bij. Deel jouw bijzondere trouwverhaal!

Het koppel trouwde, zonder carnavalsthema, in de tuin van Paul's broer (foto: Paul van Asseldonk).