Brandtorenwachter in 't heetst van de zomer: 'Alert op het zenuwachtige af'

Geconcentreerd speurt brandtorenwachter Gert-Jan Arijjansen op dertig meter hoogte de bossen en heide af, op zoek naar een rookpluim op Grenspark De Zoom-Kalmthoutse Heide. Het natuurgebied tussen Kalmthout en Huijbergen is kurkdroog en de grootste hitte moet na het weekend nog komen. "Want als het eenmaal brandt, dan verspreid het vuur zich hier razendsnel."

Elf jaar na de enorme brand in het grenspark zit de schrik er bij de 38 vrijwillige torenwachters nog flink in. "In 2011 ging er maar liefst 600 hectare natuur hier in vlammen op. Aangewakkerd door de wind verspreidde het vuur zich met 25 kilometer per uur", vertelt Gert-Jan.

Ook boswachter Lucas Bergmans maakt zich zorgen over de grote droogte en aanhoudende hitte. "We zijn nu zeer alert, op het zenuwachtige af eigenlijk." De bezoekers van de Kalmthoutse Heide worden door hem en vanuit de brandtoren nauwlettend in de gaten gehouden, want bijna altijd is wordt een bosbrand door mensen veroorzaakt. Bergmans: "Hoe vaak ik wel niet tegen bezoekers moet zeggen dat je hier niet mag roken. Verstokte rokers hebben het vaak zelf niet eens in de gaten. Jongeren willen hier nog wel eens een kampvuurtje maken en dat is uiteraard ook verboden." Maar er zijn ook minder voor de hand liggende menselijke oorzaken. "Auto's die geparkeerd staan in het hoge gras, met een hete katalysator die brand veroorzaakt. Of een stuk glas dat in de brandende zon een vergrootglas wordt en vuur laat ontstaan."

Boswachter Lucas Bergmans, met op de achtergrond de nieuwe brandtoren. (foto: Raoul Cartens)

Hoog in de lucht waakt Gert-Jan vanaf de brandtoren nog altijd met zijn verrekijker over het natuurgebied. Want ondanks technische vernieuwingen zoals drones en satellieten met hittedetectie is het menselijk oog nog altijd onmisbaar. "Drones en satellieten zijn handige hulpmiddelen, maar het moet nog altijd geïnterpreteerd worden. Is het een verdachte op bekende rookpluim, bijvoorbeeld van een brandoefening op vliegbasis Woensdrecht, of van een bedrijf in de Antwerpse haven", licht de boswachter toe.



Gert-Jan vult aan: "Het kan echt cruciale secondes schelen bij alarmeren, want bij een beginnende bosbrand moet je razendsnel ingrijpen. Maar aan de andere kant voorkomt het ook onnodige uitruk van de brandweer als het een rookpluim is die buiten het park opdwarrelt."

Brandtorenwachter Gert-Jan Arijjansen waakt over het natuurgebied. (foto: Raoul Cartens)

Vanaf de toren kan Gert-Jan de Grote Kerk in Antwerpen zien, maar aan de andere kant ook de televisietoren in Roosendaal. Op 30 meter hoogte is er zelfs bij deze zomerse temperaturen nu een verkoelend briesje. "Dit is een hele mooie werkplek. Mooier dan ik ooit in mijn leven heb gehad. Met een prima uitzicht", lacht de brandtorenwachter met Rotterdamse tongval.