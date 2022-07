Jan en Anita vangen evacués op van Spaanse bosbranden: 'Er is dikke paniek'

In de omgeving van de toeristische trekpleister Mijas in Zuid-Spanje is vrijdag een grote bosbrand uitgebroken. Jan en Anita Koehorst, oorspronkelijke afkomstig uit Helvoirt, wonen in de buurt op een campo in het buitengebied Alhaurin el Grande. De inwoners daar moeten hun dorp verlaten. "We hebben inmiddels al twee evacués opgevangen", vertelt Anita.

Het huis van Jan en Anita is ongeveer zo'n drie kilometer van het dorp af. "De politie was bij de evacués aan de deur geweest. Ze stonden op de deuren te bonken. De bewoners moesten meteen hun huis uit. Het zijn bekenden van ons en ze zijn naar ons gekomen. De brand woedt aan de andere kant van het dorp. We zitten hier redelijk veilig", vertelt Anita. Anita was in de ochtend aan het winkelen en zag een rode gloed aan de hemel. "Ik dacht dat het opnieuw een wolk saharazand was. Totdat ik verder keek en de helikopters zag en de sirenes hoorde. Het ging wel degelijk om een bosbrand."

"Mensen en dieren moeten een veilig heenkomen zoeken."

Vanuit haar huis ziet ze de vlammen op de heuvels in de verte. "Alles is afgezet. Mensen en dieren moeten een veilig heenkomen zoeken. Iedereen staat paraat om mee te helpen. Bij ons staat ook een trailer klaar om eventueel ezels op te halen. De brandweer is hier goed uitgerust om bosbranden te blussen." En wie weet komen er nog meer mensen bij Jan en Anita in huis. "We hebben aangegeven dat we nog maximaal tien mensen kunnen opvangen."