Meierijstad bestaat 5 jaar, maar deze kinderen wonen er al hun hele leven

Het is dit jaar vijf jaar geleden dat de gemeente Meierijstad werd geboren. Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel werden samengevoegd tot één nieuwe fusiegemeente. Voor de meeste mensen ligt dat nog vers in het geheugen. Maar voor een paar inwoners is het hun hele leven nog niet anders geweest. Deze vijfjarigen hebben hun hele leven alleen in Meierijstad gewoond. En daarom werden zij opgetrommeld voor een bijzondere verjaardagsfoto.

Floortje van Gameren Geschreven door