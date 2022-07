Iconische verdediger Tom Beugelsdijk naar Helmond Sport

Tom Beugelsdijk komt naar Helmond Sport. Volgens onder andere het Eindhovens Dagblad zal de ervaren verdediger tekenen voor drie jaar. Eerder deze week lekte al het een en ander rondom de Helmondse transfer.

"De paspoortzaken moeten nog in orde gemaakt worden", zei technisch manager van Helmond Sport, Louis Coolen, tegen ESPN. "Ik denk dat we een goede zet doen morgen", vervolgde hij, hintend naar een ondertekening van het contract zaterdag.

Eerder trok Helmond Sport al de middenvelder Peter van Ooijen aan. De oud-PSV'er heeft getekend tot 2024.

Gokken en icoon

Beugelsdijk werd eerder deze maand voor vijf duels geschorst vanwege het online gokken op Nederlandse voetbalwedstrijden.

Twee wedstrijden van het schikkingsvoorstel, waarmee Beugelsdijk akkoord is gegaan, zijn voorwaardelijk. Hij werd niet schuldig bevonden aan matchfixing.

Overigens maakte Beugelsdijk in het verleden niet alleen naam als kiezelharde verdediger. De 31-jarige Hagenaar wordt in Den Haag gezien als cult-icoon, onder meer door zijn uitspraken in interviews.