Dode op N65 bij Berkel-Enschot, weg van Tilburg naar Den Bosch afgesloten

Op de N65 bij Berkel-Enschot is vrijdagnacht iemand om het leven gekomen. Volgens een politiewoordvoerder is de auto waarin het slachtoffer zat 'in stukken'.

Rond kwart over vijf werden de hulpdiensten gewaarschuwd. Wat er precies is gebeurd, is niet bekendgemaakt. Maar de auto waarin het slachtoffer zat, zou deels vlam hebben gevat. Omleiding

De N65 is bij Berkel-Enschot afgesloten voor het verkeer in de richting van Den Bosch. Vanaf knooppunt De Baars wordt het verkeer richting Den Bosch via Eindhoven geleid, over de A58 en de A2.

Rond kwart over vijf vrijdagnacht ging het mis op de N65 bij Berkel-Enschot (foto: Jack Brekelmans./SQ Vision).