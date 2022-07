Dode op N65 is Tilburger (20), weg blijft nog uren dicht

Op de N65 bij Berkel-Enschot is vrijdagnacht een 20-jarige Tilburger om het leven gekomen. Volgens een politiewoordvoerder brak de witte BMW waarin het slachtoffer zat 'in stukken'.

Rond kwart over vijf werden de hulpdiensten gewaarschuwd. Wat er precies is gebeurd, wordt onderzocht. Maar de auto waarin het slachtoffer zat, had deels vlam gevat.

Het slachtoffer, vermoedelijk de bestuurder van de auto, werd onder een deel van de brokstukken gevonden. Een reanimatiepoging mocht niet meer baten.

Omleiding

De N65 van Tilburg richting Den Bosch is tussen Tilburg-Noord en de afrit Oisterwijk dicht. De afsluiting duurt volgens de ANWB tot twaalf uur 's middags.

Vanaf knooppunt De Baars wordt het verkeer richting Den Bosch via Eindhoven geleid, over de A58 en de A2.

Getuigen

De politie vraagt mensen die de witte BMW hebben zien rijden of die hebben gezien wat er misging om zich te melden.