WK robotvoetbal gedomineerd door Brabant, TU/e gaat er met de winst vandoor

De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) is zaterdag weer wereldkampioen robotvoetbal geworden. In de finale van de zogeheten RoboCup versloegen ze een ander Brabants team, ASML Falcons. Het is al de zesde keer dat het Eindhovense studententeam de prijs weet te pakken.

Tegenwoordig zie je finales steeds vaker eindigen in een verlenging of penalty's. Bij de finale van de RoboCup in Bangkok was al snel duidelijk dat dat niet zou gebeuren. Het team uit Eindhoven was namelijk veel te sterk voor hun buren uit Eindhoven. De wedstrijd eindigde namelijk in 15-0.

Dat komt mede door een aantal sterspelers in het Eindhovense elftal. De mechanische zussen van een aantal oranjeleeuwinnen staan daar namelijk in de basis. Zo beschikt het elftal van de TU/e over Jackie Groenenstroom, Lieke Motors en Dominique Bluetooth.

Het toernooi

De robots spelen vijf tegen vijf. Vanaf het eerste fluitsignaal is het extra spannend voor de studenten. De robots moeten het dan helemaal zelf doen, dus niemand met een afstandsbediening die ze bestuurt.

Het doel van de RoboCup is om de ontwikkeling van robots te versnellen. Alle teams zijn dan ook verplicht om achteraf alle kennis met elkaar te delen. Het ultieme doel van de RoboCup is om voor 2050 met robots te winnen van de wereldkampioen mensen. Al gaat dat nog heel lang duren zoals je hieronder kan zien.