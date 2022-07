NOAD Cup brengt weer eenheid onder NAC-supporters

De overnameperikelen bij NAC werkten afgelopen jaar als een splijtzwam. Iedere fan, iedere supportersclub of elke sponsor had er zo zijn eigen gedachten over. Nu de kogel door de kerk is, moeten de neuzen weer dezelfde kant op. De NOAD Cup, het grootste supporterstoernooi in de Benelux, helpt daarbij een handje.

"Laatste minuut, onderkant lat", zegt Pierre lachend over de gemiste pingel. "De VAR was even bier halen, dus dan ben je overgeleverd aan de scheidsrechter. Maar daar ging het te snel voor."

Het antwoord van Van Hooijdonk is typerend voor de sfeer op het supporterstoernooi. De gezelligheid staat voorop en bier drinken is belangrijker dan voetballen. Behalve oud-NAC doen ook alle supportersgeledingen mee aan deze tweede editie van de NOAD Cup. In totaal vijftig teams.

"Ik denk dat dit het grootste toernooi is in de Benelux", zegt Ben Oosterbosch van de B-side Rats die het evenement samen met de Breda Loco's organiseert. "Bij Ajax heeft de supportersvereniging een toernooi, maar ik kan nooit vinden hoeveel mensen daaraan mee doen. Ik geloof echter niet dat daar zeshonderd man aan het voetballen is."

Het maakt eigenlijk ook niet uit. Belangrijker is dat de NOAD Cup verbindt. Want dat was hard nodig. Afgelopen jaar verdeelde het gedoe over de overname van de aandelen van de club de NAC-supporters soms tot op het bot. "We hopen dat dit toernooi ook bijdraagt aan eenheid", zegt Thijs Kroesen, voorzitter van de B-side Rats. "Iedereen is er in ieder geval, van het kantoorpersoneel tot aan de harde kern. Zeker als je kijkt wat er bij NAC gebeurd is, is een stukje verbinding belangrijk. We gaan samen weer iets opbouwen."

Iets verderop staat oud-NAC'er Brian Piris nog altijd te lachen om de gemiste strafschop van Pierre van Hooijdonk. "Ik wilde die eigenlijk nemen", zo grinnikt hij. "Maar die lange nam hem toch. Nou, lekker dan. We denken dat we nog kunnen voetballen. maar dat kunnen we niet meer!"

"Ik wilde de penalty eerst niet nemen, maar toen stak Brian zijn vinger op", countert Van Hooijdonk. "Maar die mist altijd. Dus toen dacht ik: dan ik kan net zo goed zelf missen."

Opnieuw veel hilariteit en dan moet het echte bier drinken en de bbq nog beginnen. En wie de NOAD Cup uiteindelijk wint, weet morgen waarschijnlijk niemand meer. Maar gezellig was het wel.