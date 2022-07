Anna luistert naar ouders die opvoeden moeilijk vinden: 'Een enorm taboe'

Naast de welbekende Kindertelefoon bestaat er sinds de allereerste coronalockdown ook een Oudertelefoon. Een hulplijn voor ouders die het gevoel hebben dat het ouderschap ze even te veel wordt. Anna Rensen is er sinds drie maanden vrijwilliger en ondersteunt ouders die daar behoefte aan hebben.

Vanuit haar huis in het dorpje Huisseling bij Oss logt Anna eens per week in bij het systeem van de Oudertelefoon. Daar belt en chat ze anoniem met ouders die daar behoefte aan hebben. In het dagelijks leven is ze pedagoog en scheidingscoach en daarvoor werkte ze in de pleegzorg. Anna heeft zelf twee kinderen opgevoed.

Ze vindt het niet raar dat ouders opvoeden soms lastig vinden. "Normaal gesproken moet je voor alles en nog wat een papiertje hebben, denk aan een opleiding of rijbewijs. Voor opvoeden hoeft dat niet: iedereen mag kinderen krijgen. Het is dus iets wat je maar gewoon moet kunnen. Maar als iets moeilijk is, dan is het wel opvoeden."

Als iemand de Oudertelefoon belt, moet Anna kijken waar die naar op zoek is. Soms is dat een luisterend oor, soms iets heel anders. "Ik heb wel eens mensen aan de lijn gehad die zichzelf een slechte ouder vonden. Een vader die het zwaar vond om met zijn huilende kind om te gaan. Of een moeder die het lastig vond dat haar dochter tegen haar loog."

Met ieder probleem gaat Anna anders om, maar de vrijwilligers geven nooit advies, benadrukt ze. "Soms is iemand op zoek naar de gouden tip. Die hebben we niet. Iedere situatie is uniek en een ouder kent zijn of haar eigen kind het beste."