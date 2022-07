Bloemenzee op plek waar 20-jarige Tilburger omkwam na crash

Op de plek waar de 20-jarige Tilburger vrijdagnacht om het leven kwam, worden zaterdag bloemen gelegd om hem te herdenken. Tientallen mensen lopen erheen om iets neer te leggen en zoeken steun bij elkaar.

De bloemen liggen om een boom heen langs de N65 bij Berkel-Enschot. Het is de plek waar de Tilburger vrijdagnacht met een auto crashte. Aan de boom is ook een foto van hem opgehangen, met daaronder een krans met een boodschap van zijn gezin. Bekenden van de Tilburger komen gedurende de hele dag naar de plek om hem te herdenken.

Hoe het precies komt dat de man daar crashte, is niet duidelijk. Rond kwart over vijf werden hulpdiensten gealarmeerd. De auto waarin hij zat, was in stukken gebroken en had deels vlam gevat. Het slachtoffer werd onder een deel van de brokstukken gevonden. Een reanimatiepoging mocht toen niet meer baten.

Beelden van zaterdagochtend: