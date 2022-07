Herfstkamp voor kinderen en hun vaders die vastzitten in de gevangenis

Kinderen van gedetineerden hebben doorgaans maar beperkt contact met hun vader of moeder die vastzit in een gevangenis. In PI Vught wordt dit jaar voor de derde keer het herfstkamp gehouden. Binnen de muren van de gevangenis onderneemt een gedetineerde samen met zijn kind of kinderen activiteiten om de onderlinge band aan te halen. "Ze hebben letterlijk meer tijd voor elkaar", zegt Angela Verhagen van het kenniscentrum KIND.

Het herfstkamp van stichting Exodus Nederland in PI Vught is populair. Dit jaar is er zelfs een wachtlijst. Tijdens het kamp verblijven kinderen van gedetineerden op een camping of kampeerboerderij in de omgeving van Vught. Van daaruit brengen ze drie dagen door met hun vader binnen de gevangenismuren. Vijftien kinderen en hun vaders kunnen deelnemen aan het herfstkamp. Het gaat om vaders in de gewone gevangenis, niet de extra beveiligde EBI in Vught.

"Overdag gaan zij van halftien tot drie uur naar de gevangenis om samen allerlei creatieve en leuke activiteiten te ondernemen. Tijdens normale bezoeken is daar weinig tijd voor. Sommige kinderen vertellen dat ze in drie dagen meer contact hebben gehad met hun vader, dan normaal in een heel jaar", zegt Marieke van Zwam.

Marieke is landelijk projectleider van stichting Exodus Nederland. De stichting biedt opvang en begeleiding aan (ex-)gedetineerden en hun familie. In 2017 kwam Marieke in de VS in contact met de zogenaamde summercamps. Daar zag ze dat het kan helpen bij het verbeteren van de relatie tussen vader en kind. "In 2019 vond onder de naam herfstkamp de eerste soortgelijke activiteit plaats in de PI Vught."

Binnen de gevangenismuren worden vader en kind uitgedaagd om samen aan de slag te gaan. De activiteiten variëren van samen een spelletje doen, het maken van een herinneringsboekje tot het componeren van een rap, een talentenjacht of met hun vader een potje sumoworstelen. Of gewoon lekker samen lunchen of stoeien.