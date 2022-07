Zorgen om vermiste Dyshento (20), laatste signaal kwam van bij het kanaal

In Tilburg wordt Dyshento Kramer (20) vermist. Hij was in de nacht van zaterdag op zondag aanwezig op een feestje aan de Benthuizenstraat. Daar ging hij om halfzes weg, toen het licht werd. De politie spreekt van een 'urgente vermissing'.

Zijn Snapchat was het laatst online om kwart voor zes, langs het kanaal bij de Leidschendamstraat, laat de politie weten weten op Instagram. Groenzwarte damesfiets

Sindsdien is er niets meer van Dyshento vernomen. Hij fietste op een groenzwarte damesfiets. Hij droeg op het moment van zijn vermissing een wit shirt, een blauwe korte broek met gaten en witte Nikes. 'Er zullen nog zoekacties plaatsvinden'

Er was maandagochtend rond elf uur nog altijd geen spoor van de man. Een zoektocht met een helikopter leverde zondag niets op. Er zullen volgens een politiewoordvoerder nog nieuwe zoekacties plaatsvinden. "Op dit moment is daar overleg over."