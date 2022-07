PSV treft AS Monaco in derde voorronde Champions League

PSV neemt het in de derde voorronde van de Champions League op tegen AS Monaco. De wedstrijden worden gespeeld op 2 of 3 augustus en 9 of 10 augustus. De Eindhovenaren beginnen met een uitwedstrijd.

Afgelopen seizoen troffen beide ploegen elkaar ook al in het hoofdtoernooi van de Europa League. In Eindhoven wonnen de Monegasken met 2-1 in de laatste minuut. In Monaco werd er niet gescoord.

De wedstrijden worden gespeeld in de eerste twee weken van augustus. Op 2 of 3 augustus wacht de uitwedstrijd in het Stade Louis II. Een week later op 9 of 10 augustus staat de confrontatie in het Philips Stadion op het programma.

Europa League

Om het hoofdtoernooi van het miljoenenbal te bereiken moet PSV twee voorrondes overleven. Mocht de Eindhovense club in een van die twee voorrondes uitgeschakeld worden, dan resteert de groepsfase van de Europa League.

Vorig jaar ging het fout in de laatste voorronde. Over twee wedstrijden was Benfica te sterk voor PSV. In eerdere voorrondes werd toen wel gewonnen van Galatasaray en Midtjylland.