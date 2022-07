Sinterklaas vaart nu al met zijn pakjesboot op het Wilhelminakanaal

De mussen vallen bijna dood van het dak, maar in Tilburg werd dit weekend een Sinterklaasfilm opgenomen. Het tafereel met Pieten op een pakjesboot trok uiteraard veel bekijks op de wal.

Veel fietsers, die genoten van het heerlijke zomerweer, keken even vreemd op. Vanaf de Lovense Kanaaldijk was de pakjesboot te zien op het Wilhelminakanaal, die normaal in november de Sint naar Tilburg brengt. Op het schip een aantal Pieten en een heleboel pakjes.

Misschien een beetje vroeg in het jaar, maar heel verklaarbaar, vertelt Renko Jager (36) van de Stichting Sinterklaas Loon op Zand. “We waren aan het filmen voor ons Sinterklaasjournaal in november. En in deze scene op het kanaal doen we alsof we in Spanje zijn. Dus het goede weer kwam juist heel goed uit.”