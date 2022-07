Brandstichting bij politiebureau in Eindhoven: verdachte aangehouden

Een 30-jarige Eindhovenaar is aangehouden vanwege brandstichting bij het politiebureau aan de Mathildelaan in Eindhoven. Die vond vrijdagnacht 8 juli plaats. De man wordt dinsdag voorgeleid aan de rechter-commissaris, maakte de politie maandagmiddag bekend.

De dader goot rond een uur 's nachts een flesje met een brandbare vloeistof leeg bij de draaideur en stak die in brand.

Duidelijke camerabeelden

Het vuur werd snel opgemerkt en was snel onder controle. De brand woedde volgens een 112-correspondent kort maar fel. De ruit van de draaideur was na de brandstichting aan twee kanten zwartgeblakerd.

Direct na de brandstichting gingen agenten in de omgeving op zoek naar de dader. Die werd toen niet gevonden, maar volgens de politie waren er duidelijke camerabeelden van de dader. Of de dader op basis hiervan kon worden aangehouden, is niet bekendgemaakt.

Twee andere zaken

De man wordt naast de brandstichting ook verdacht van twee andere zaken. Details hierover zijn niet bekendgemaakt.

