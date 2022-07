Honden en katten krijgen badjes en natte doeken in Waalwijks asiel

Het is snikheet en dat betekent dat ook huisdieren wat extra aandacht verdienen. In het dierenasiel in Waalwijk weten ze daar alles van.

Floortje van Gameren Geschreven door

Met zweet op haar rug staat Angela Frijters de zoveelste emmer met water te vullen. Met dat water maakt ze handdoeken nat die ze vervolgens bij de kittens, honden en katten legt. "Daarmee kunnen ze lekker hun pootjes natmaken. Dat werkt verkoelend."

"De honden liggen de hele dag voor pampus"

Over de hitte van deze dagen maakt Angela zich wel zorgen. "We letten extra op de beestjes. Ze kunnen tenslotte zelf niks zeggen." De dierenverzorger is daarom elke dag extra vroeg op het asiel. "Dan gaan we meteen lopen met de honden en de rest van de dag willen die niks meer. Dan liggen ze voor pampus." En datzelfde geldt voor de katten. Elk uur doen de dierenverzorgers een check langs de hokken. "Als je ziet dat ze enorm aan het hijgen zijn dan gaat het niet echt goed. We zorgen altijd voor voldoende schaduw en frisse lucht maar een sproeibeurt met de tuinslang kan ook enorm helpen."

"Even water op je gezicht is heerlijk"