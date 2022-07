Varkens hebben veel last van de hitte bij lange wachtrij voor de slachterij

Drie veewagens vol met varkens stonden maandag anderhalf uur lang te wachten in de hitte op enkele kilometers van de slachterij Vion in Boxtel. De varkens vertoonden ernstige symptomen van hittestress. Zo is op beelden van Eyes on Animals te zien dat de dieren een hoge ademhaling hadden. "Ze worden gekookt in deze temperaturen."

De dierenrechtenorganisatie Eyes on Animals trof maandag varkens aan die last hadden van ernstige hittestress. "Dat zien we helaas wel vaker maar met deze temperaturen worden de dieren zowat gekookt", zegt een woordvoerder van de actiegroep. De drie veewagens die onderweg waren naar Vion in Boxtel stonden op vier kilometer van de slachterij vandaan te wachten langs de weg. "Als de wagens stilstaan wordt het als maar warmer voor de varkens."

"Varkens kunnen gaan schuimbekken en braken."

De dieren hadden erg veel last van hittestress. "We telden een ademhalingsfrequentie van 127 per minuut. Dat komt omdat varkens niet kunnen zweten. Verder kunnen de dieren bij extreme hittestress gaan schuimbekken en braken." De slachterij zegt een strakke planning te hebben waarmee zij dierenleed tijdens de transport proberen te voorkomen. "Als chauffeurs te vroeg zijn, hebben wij helaas geen plek op ons terrein waardoor het soms voorkomt dat zij in de schaduw langs de weg wachten", verklaart een woordvoerder. Vanaf 35 graden geldt er een verbod op veetransport. Toch kan de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) al optreden boven de 27 graden. Dat is in dit geval niet gebeurd omdat de slachterij ook onder de 35 graden maatregelen zegt te nemen.

"Een kwart minder varkens in de wagens."

"Wij plaatsen bij die temperaturen een kwart minder varkens in de wagens. Op het terrein plaatsen wij ventilatoren zodat de wachtende wagens doorwaaien en wij houden het asfalt continu nat." Dinsdag treft de slachterij nog meer maatregelen vanwege het transportverbod. "Chauffeurs kunnen tot elf uur bij ons lossen omdat de temperatuur dan nog niet boven de 35 graden ligt. De middagshift gaat niet door."

"In de praktijk is de wagen een Turks stoombad."

Eyes on Animals vindt dat er ook met temperaturen boven de 27 graden een verbod moet komen op veetransport. "Bij de transport van varkens zien wij vaak dwars geventileerde veewagens. Deze zijn dicht en koelen van binnenuit maar in de praktijk is het net een Turks stoombad. Dan is een normale, open veewagen beter want daar kan het nog doorwaaien tijdens de rit." De dierenorganisatie pleit voor veewagens met airconditioning voor alle dieren. "Deze wagens worden alleen gebruikt voor fokvee, zoals runderen. Deze dieren brengen namelijk meer op. Dat is heel triest voor de varkens en ander slachtvee." Eyes on Animals filmde tijdens een inspectie hoe de varkens in de wagens lagen.

