Kunstenaar van de Eindhovense gele kegels Claes Oldenburg overleden

Pop-artkunstenaar Claes Oldenburg, bekend van de gigantische gele kegels in Eindhoven, is op 93-jarige leeftijd overleden. Het kunstwerk genaamd 'de Flying Pins' aan de kop van de John F. Kennedylaan is typerend voor zijn stijl.

De in Zweden geboren beeldhouwer is maandag overleden in zijn huis in Manhattan. Hij staat bekend om zijn kolossale sculpturen in de openbare ruimte van alledaagse voorwerpen, zoals een honkbalknuppel, een schaar, een uitgeknepen tube tandpasta of bowlingkegels.

De ontwerper bedacht het ontwerp in Eindhoven samen met zijn vrouw. Oldenburgs tweede vrouw was de in Nederland geboren beeldhouwer Coosje van Bruggen, die van 1976 tot haar dood in 2009 met hem werkte.

Het werk de Flying Pins werd op 31 mei 2000 onthuld. Het staat op een druk punt in Eindhoven wat volgens de ontwerper goed past bij de 'dynamiek van de wegzakkende bowlingbal met de vliegende en wegzakkende kegels'.

