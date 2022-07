Pony's urenlang zonder water in hitte, voorbijgangers slaken noodkreet

Een aantal pony's in een wei aan de Weteringstraat in Teeffelen (gemeente Oss) heeft maandag de hele dag zonder water in de brandende zon gestaan. Voorbijgangers maakten zich zorgen en belden al verschillende hulpdiensten, maar de dieren bleven aan hun lot overgelaten.

"Ik heb inmiddels al 25 liter aan flesjes water bij de supermarkt gehaald, maar het zet geen zoden aan de dijk, die bak is zo weer leeg", vertelt Robin, die liever niet met haar achternaam genoemd wil worden. Toen ze maandagochtend tijdens het hardlopen voor het eerst langs de wei kwam, schrok ze van wat ze zag. "Die dieren stonden met hun veulens in de brandende zon, hadden geen mogelijkheid tot schuilen en bijna geen water."

"Ze stonden met z'n allen heel dorstig boven een lege waterbak."

Ze belde de dierenpolitie, die er een melding van maakte en aangaf dat wanneer er 's middags niets veranderd was, ze 112 moest bellen. Een paar uur later deed ze dat, maar toen ze in de namiddag opnieuw ging kijken, stonden de dieren er nog steeds en hadden ze ook geen drinken meer. "Ze stonden met z'n allen heel dorstig boven een lege waterbak." Robin is niet de enige die het leed van de dieren zich aantrekt. Op de poort van de wei hangt een briefje van een voorbijganger met daarop: 'Boer zorg beter voor je pony’s (...), Het is niet om aan te zien zoals je pony’s erbij lopen'.

"Ik vraag me af hoe die pony's het morgen gaan redden, zonder dat iemand naar ze omkijkt."