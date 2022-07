Vermiste Dyshento (20) dood gevonden na urenlang zoeken bij kanaal Tilburg

Wachten op privacy instellingen... Foto: Jack Brekelmans/SQ Vision Foto: Jack Brekelmans/SQ Vision. Foto: Jack Brekelmans/SQ Vision. Foto: Jack Brekelmans/SQ Vision. Foto: Jack Brekelmans/SQ Vision. Volgende Vorige 1/6 Vermiste Dyshento (20) dood gevonden in kanaal na zoektocht met sonarboot

In het Wilhelminakanaal in Tilburg is maandagnacht het lichaam van de vermiste Dyshento (20) gevonden. Dat heeft zijn moeder dinsdagochtend via Facebook laten weten.

De zoektocht naar de sinds zondagochtend vermiste Dyshento ging tot midden in de nacht door. Het lichaam werd rond halfdrie gevonden door een sonarboot. Duikers hebben hem daarna uit het water gehaald. De 20-jarige man was sinds zondagochtend vermist. Familie en bekenden zochten maandagavond samen met de politie in de omgeving van het Wilhelminakanaal in Tilburg. Op weg naar huis na feestje

Dyshento zou langs het kanaal hebben gefietst op weg naar huis zondagochtend. Hij was in de nacht van zaterdag op zondag aanwezig op een feestje aan de Benthuizenstraat. Zijn Snapchat was het laatst online om kwart voor zes, langs het kanaal bij de Leidschendamstraat. Daarna hoorde niemand iets meer van hem. Zo'n 25 familieleden en vrienden zochten maandag mee naar Dyshento. Ze werden opgesplitst in groepjes, bij ieder groepje liep ook een politieagent mee. Urenlange zoektocht

Maandagavond zocht ook Stichting Reddingshonden RHWW al een aantal uren met twaalf mensen en tien reddingshonden in en langs het kanaal. Dat gebeurde ter hoogte van de Dongensekanaaldijk. Bij de zoektocht werd ook een drone ingezet. Maandagavond werd er door onder meer familie gezocht naar Dyshento.