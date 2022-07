Henk Krol verhuist en zet de inboedel op straat: 'Ze nemen echt álles mee'

Nog tien dagen en dan trekt Henk Krol de deuren van zijn Eindhovense villa voor het laatst dicht. Krol verkast naar Spanje en het inpakken en opruimen gebeurt met een lach en een traan. "Ik ga Brabant enorm missen."

De voormalig politicus woonde ruim 30 jaar op de, hoe kan het bijna anders, Ministerlaan. “Het is een veel te groot huis en ik heb door de jaren veel te veel rommel verzameld. Het leegruimen valt tegen", lacht Krol.

Zo is daar een doos vol met programmaboekjes van musicals die Krol overal ter wereld bezocht. Stapels boeken uit zijn tijd in de Tweede Kamer. Kerstballen in alle kleuren van de regenboog. Tassen vol kraaltjes uit New Orleans die bedoeld waren om uit te delen tijdens Roze Maandag.

“Je staat ineens weer met álles in je handen. Ook spullen die ik al lang en breed vergeten was, zoals die kraaltjes. Die kan ik aanstaande maandag gelukkig nog uitdelen in Tilburg", grinnikt Krol. “Je hele leven komt weer voorbij. Allemaal mooie flarden en herinneringen.”