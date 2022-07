Cremeren van je geliefde huisdier fors duurder door hoge energieprijzen

De fors gestegen energieprijzen hebben ook gevolgen voor crematies van huisdieren. Crematoria hebben de prijs al verhoogd of gaan dat doen. Linda Stekkinger van dierencrematorium Cinta in Nieuwendijk: “Ik moet ook mee en dat is een moeilijk besluit, want dit wil ik eigenlijk niet. Ik denk aan een tijdelijke energietoeslag van 30 tot 35 euro voor een hond tussen de 22 en 34 kilo."

Rob Bartol Geschreven door

“Ik ben ook duurder geworden”, vertelt Theo Biemans van dierencrematorium en begraafplaats Lieshout. “Ik ben drie jaar geleden begonnen en toen lag de prijs van een gemiddelde crematie bij ons rond de 100 euro. Nu ligt dat rond de 125 euro. Wij stoken de oven op propaangas en dat is fors duurder geworden, maar ook het ophalen van de dieren bij mensen thuis hakt er financieel flink in. Ik tank twee maal in de week voor 150 euro per keer, reken maar uit.” Bij NOVIO in Nieuwkuijk kan een overleden hond of kat in water worden 'gecremeerd', dat heet resomeren. “In 20 uur tijd wordt je huisdier in warm water opgelost”, vertelt Jan kelders. Opvallend genoeg is dit ook al fors duurder geworden en dat komt niet door de prijs van het water.

“Geloof het of niet: het speciale zout komt uit de Oekraïne."

“Het zout dat wij gebruiken om het ontbindingsproces te versnellen is drie keer zo duur geworden”, vertelt Kelders. “Geloof het of niet: het speciale zout komt uit Oekraïne. Een jaar geleden betaalden we voor een pallet zo’n 1400 euro, nu is dat 4200 euro. Het is echt bizar.”

Zout voor het ontbindingsproces bij het water-cremeren is drie keer zo duur geworden

De dierencrematoria balen vreselijk van de huidige situatie. "Een kuub gas is voor mij van 1,11 naar 1,55 euro gegaan", aldus Linda Stekkinger. “Zelfs de urnen zijn stukken duurder geworden’, vertelt Linda verder. “Ik krijg te horen dat de grondstoffen voor een goede urn schaarser zijn en ook het transport is uiteraard duurder.” Maarten Maton van het dierencrematorium Boxtel: “Het bakken van een stenen urn in een oven is waarschijnlijk ook duurder door de hogere gasprijs. In januari is een crematie al 10 tot 15 euro duurder geworden en waarschijnlijk komt er nog een prijsverhoging van 10 tot 25 euro. Het is heel jammer, maar ik kan niet anders."