Dit moet je doen als iemand bevangen raakt door de warmte

Op een bloedhete dag als deze moet je uitkijken dat je niet 'bevangen raakt door de warmte'. Een vage term die volgens thermofysioloog Koen Levels onder te verdelen is in drie categorieën: vermoeidheid, hitte-uitputting en een hitteberoerte. Dat laatste kan zelfs levensbedreigend zijn. EHBO-instructeur Annemiek weet hoe je moet ingrijpen als het iemand te veel wordt.

Het belangrijkste wat je moet doen als iemand bezwijkt onder hitte is vrij voor de hand liggend. "Zorg dat iemand uit de hitte verplaatst naar een koele ruimte", vertelt Annemiek Dorssers van de EHBO Vereniging Leende.

Naast een koele ruimte kun je iemand ook zelf afkoelen. "Koel iemand met een natte doek, bij voorkeur tussen de oksels, de liezen, de nek en het hoofd. Op deze plekken gaat dat het snelste."

Toch moet je voorkomen dat je zelf dokter gaat spelen. "Bel 112 als iemand echt verward of suf is." Het is soms moeilijk inschatten hoe slecht iemand zich voelt.