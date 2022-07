Man (25) in Breda opgepakt om in water gooien Gentenaar die daarna verdronk

Twee Nederlanders worden verdacht van het in het water gooien van een man in Gent, die vervolgens verdronk. Een van de twee, een 25-jarige man uit Goes, is in Breda opgepakt. Naar de ander wordt nog gezocht, laat het Belgische Openbaar Ministerie weten.

Het 53-jarige slachtoffer komt uit de Vlaamse stad. Hij belandde zondagochtend vroeg in het water van een Gentse stadsvaart, op de terugweg van de jaarlijkse stadsfeesten. Ooggetuigen alarmeerden de hulpdiensten, maar de hulp kwam te laat. "De twee personen die de man in het water hadden geduwd namen vervolgens de vlucht", zegt het OM. Daarop is meteen de assistentie van Nederland ingeroepen. De politie heeft de 25-jarige verdachte inmiddels kunnen arresteren en verhoren. België heeft om zijn uitlevering gevraagd. De tweede ‘wordt actief opgespoord’. Maandag meldden Belgische media al dat het slachtoffer zou zijn opgelopen met een drietal Nederlanders. Die zouden wat met elkaar aan het dollen zijn geweest en zouden hebben gedaan alsof ze elkaar in het water wilden gooien. Twee van de Nederlanders zouden de Gentenaar uiteindelijk over de reling van een brug hebben geslingerd.