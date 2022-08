Transvrouw Gerrie (61) gaat nuchter om met vergissingen: 'Is ook wennen'

Gerrie uit Dorst (61) loopt inmiddels zelfverzekerd door de winkel op zoek naar jurkjes. Dat was vroeger wel anders: twintig jaar geleden besloot ze om als vrouw door het leven te gaan. Haar lage stemgeluid zorgt er soms nog voor dat mensen haar als man aanspreken, maar met die vergissingen gaat Gerrie nuchter om. "Ik vond het ook raar toen ik jong was."

"Ik weet niet beter dan dat ik vrouwenkleren draag. Dat deed ik van jongs af aan maar in het begin was dat stiekem", vertelt Gerrie. "Sinds twintig jaar draag ik iedere dag publiekelijk vrouwenkleren en voel ik me eindelijk vrij."

Toch was het besluit om in transitie te gaan daarmee nog niet gemaakt. "Het heeft alsnog jaren geduurd voor ik mezelf had geaccepteerd, maar inmiddels ben ik volledig mezelf", zegt ze vol trots.

Toch snapt de transvrouw dat het voor de wereld om haar heen nog even wennen is. "Toen ik 15 jaar was, vond ik het ook raar als ik iets over transgenders hoorde. Het is ook wennen. Zelf heb ik er jaren over gedaan om aan mijn wens te wennen, dan kan ik niet van de wereld verwachten dat ze mij in een uur, een dag of een week aanspreken voor wie ik wil zijn."

Met vergissingen gaat Gerrie dan ook nuchter om. Haar stemgeluid is erg laag omdat ze pas op late leeftijd hormonen is gaan nemen. "Aan de telefoon noemen mensen mij vaak meneer. Dat begrijp ik en daarom leg ik het vaak even uit. Als mensen mij in het echt vragen hoe ik aangesproken wil worden, zeg ik vriendelijk: Ik denk dat je dat wel kan raden als je kijkt naar hoe ik mij kleed."