Uitslaande brand in flat in Bergen op Zoom, appartementen ontruimd

In een flat aan het Groeshof in Bergen op Zoom brak om kwart over twee dinsdagmiddag brand uit.

De vlammen sloegen uit de vierde etage van het gebouw. Volgens ooggetuigen was er een explosie te zien en te horen, de brandweer vermoedt dat het om gasflessen gaat die door de brand zijn ontploft. Drie blusvoertuigen, drie ambulances en verschillende eenheden met ondersteunend personeel kwamen ter plaatse om hulp te verlenen. Rond kwart voor drie werd het sein brand meester gegeven, ook het nablussen is inmiddels afgerond. Ontruiming

De brandweer heeft naastgelegen appartementen ontruimd. Ze is bezig met het opnemen van de schade en het ventileren van de appartementen. De schade is het grootst op de plek waar de brand is ontstaan, maar ook woningen boven en naast dat appartement hebben schade, zo laat de brandweer weten. Bewoners zijn opgevangen in een sporthal. Het is nog niet bekend wanneer zij weer terug kunnen naar hun huizen. Hoe de brand kon ontstaan, wordt onderzocht.

Vanwege de brand in de flat in Bergen op Zoom werden enkele appartementen ontruimd (foto: Christian Traets/SQ Vision).