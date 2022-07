Studentendorp en twee woontorens op het universiteitsterrein in Eindhoven

Er komen volgend jaar in de zomer 735 nieuwe studentenwoningen bij op het terrein van de TU in Eindhoven. Het gaat met name om kamers waarbij voorzieningen zoals de keuken gedeeld worden. Verder komen er studio's en appartementen. De helft van de woningen is voor internationale studenten, zo stelt het Woonbedrijf.

Malini Witlox Geschreven door