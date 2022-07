Temperatuur stijgt tot 38,8 graden: warmste 19 juli ooit gemeten in Brabant

Het was nog nooit zo warm op 19 juli als dinsdag. Het werd 38,8 graden in Woensdrecht, 38,3 graden in Eindhoven, 38,1 graden in Gilze-Rijen en 37,8 graden in Volkel. Op alle vier de meetpunten werd het dagrecord verbroken, aldus Weerplaza. Het was echter niet de warmste Brabantse dag ooit.

Dat record werd neergezet op 25 juli 2019. Toen werd 40,7 graden gemeten in Gilze-Rijen, de hoogste temperatuur ooit in Brabant en zelfs in Nederland gemeten.

Het oude dagrecord in Brabant stond op naam van Gilze-Rijen, dat was in 2006. Het was toen op 19 juli 36,8 graden, vertelt weerman Wouter van Bernebeek van Weerplaza.

Afkoeling

De extreme hitte is van korte duur. Woensdag kan het regionaal nog net 30 graden worden, maar (onweers)buien zorgen vanuit het westen voor verdere afkoeling.

"De onweersbuien kunnen het oosten van Brabant meepakken. De dag begint droog en zonnig en 's middags komen er een paar buien Brabant binnen. Het onweer verwacht ik vooral in Limburg en in het oosten van ons land, wij pakken hooguit een veeg mee," zegt Van Bernebeek.

De hitte wordt door de regen verdreven, het wordt donderdag 23 graden. "Dat is normaal voor de tijd van het jaar."

Maastricht

Het warmst werd het dinsdag in Maastricht, aldus Weerplaza. In Maastricht gaf de thermometer 39,5 graden aan. Het oude record op deze datum was 37,1 graden in het Zeeuwse Westdorpe.

Sinds de start van de metingen, begin vorige eeuw, is het slechts op 5 verschillende dagen 39 graden op warmer geworden. Dat was in 2019.