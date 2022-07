Pony's ook op tropische dag onbeschut in wei, politie spreekt eigenaar aan

Ondanks de extreme hitte en de sterke zon staan de pony's die maandag voor bezorgde blikken zorgden in Teeffelen ook dinsdag nog gewoon in de wei. De politie ziet geen noodzaak om de dieren op dit moment weg te halen.

"De pony’s zijn vandaag bekeken door onze collega’s en zij gaven aan dat ze er gezond uitzien, fit ogen en voldoende drinkwater hebben", zo laat een woordvoerder weten.

De politie heeft inmiddels de eigenaar van de wei getraceerd. "Wij hebben hem gezien de extreme weersomstandigheden aangesproken en op zijn verantwoordelijkheid gewezen. De man gaf aan dat hij doende was maatregelen te treffen en die zo snel mogelijk zal realiseren", aldus de politie. Tot die tijd houden agenten vinger aan de pols.

Bezorgde voorbijgangers

Een aantal voorbijgangers sloeg maandagavond alarm, omdat de pony's urenlang zonder water in de hete zon hadden gestaan. Toen er na verschillende meldingen geen actie werd ondernomen is een van de voorbijgangers zelf flesjes water voor de dieren gaan halen. Uiteindelijk verscheen 's avonds toch de politie, die uit ging zoeken we de eigenaar van de pony's was.

