PSV wint eenvoudig de lichtstadderby van FC Eindhoven

PSV heeft met ruime cijfers afgerekend met FC Eindhoven. De Eredivisionist won met 5-0 van de club uit de Keuken Kampioen Divisie. Bij de thuisploeg kregen vooral de wat jongere spelers veel speeltijd.

Maar na een halfuur was al duidelijk dat PSV de lichtstadcup ging binnenhalen. Na zo'n 28 minuten voetballen stond het al 3-0. De eerste twee treffers waren wonderschone aanvallen die afgerond werden door Yorbe Vertessen en Ismael Saibari. Maar bij de doelpunten zat het wonderschone juist in de assists van Johan bakayoko en Richard Ledezma. Laatstgenoemde maakt al de gehele voorbereiding een goede indruk.

De laatste keer dat het affiche PSV - FC Eindhoven op het programma stond was in 2016. Toen wonnen de 'bezoekers' dankzij een doelpunt van Mart Lieder. Aangezien PSV begon met wat leek op een B-elftal leken er nu ook kansen te liggen voor de ploeg van Rob Penders.

De derde Eindhovense treffer was een benutte strafschop van Marco van Ginkel. FC Eindhoven gaf niet thuis en ging al snel over op het beperken van de schade. Bij de bezoekers zat recent gepresenteerde aanwinst Naoufal Bannis op de bank. De club uit de Eerste Divisie zag al veel spelers vertrekken en gaat dit jaar zo goed als opnieuw beginnen met opbouwen. Trainer Rob Penders is wel gebleven.

Tweede oefenzege

Na een uur voetballen kwamen er meer ervaren spelers in het veld. Even daarvoor had Saibari de stand op 4-0 gebracht. Veel gebeurde er niet meer in het laatste halfuur. Al wist PSV nog één keer te scoren. In de laatste minuut was het Jordan Teze die een voorzet in het doel tikte.

Het is voor PSV de tweede zege deze oefencampagne. Eerder werd er gewonnen van Lohne en gelijkgespeeld tegen Cercle Brugge. Nederlagen waren er tegen Arminia Bielefeld en Villarreal. Zaterdag wacht nog een oefenwedstrijd tegen Real Betis. Daarna begint het echte werk met de Johan Cruijff Schaal en de voorrondes van de Champions League.