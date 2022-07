PSV-jonkies maken indruk op Van Nistelrooij: ‘Schroom niet keuzes te maken’

Veel jeugdspelers blinken uit, deze voorbereidingsperiode bij PSV. Iets dat Ruud van Nistelrooij ook is opgevallen. Volgens de trainer maken ook zij een goede kans om over een aantal weken basisspeler te zijn. Zeker omdat PSV kampt met een stel niet fitte spelers.

De middenvelder zat zelf ook bij de persconferentie na afloop. Hij zei zoveel mogelijk minuten te willen maken. “Ik wil graag bij PSV slagen. Ik weet dat er veel concurrentie is maar daar leer je ook veel van. De jongens helpen mij ook, dat is natuurlijk prettig”, zegt Saibari bescheiden.

Toch lijkt het er op dat ook bijvoorbeeld een Cody Gakpo gewoon gaat spelen tegen AS Monaco. De aanvaller is nu nog niet fit maar sluit snel weer aan. Voor spelers als André Ramalho en Mauro Júnior dringt de tijd. “Ik kies altijd voor de meest fitte spelers. Ik heb niks aan iemand die maar voor de helft fit is. Ik wil dat iedereen topfit is. Deze jongens zijn al vier weken in training terwijl sommige aanwinsten pas twee weken bezig zijn. Daarom krijgen ze genoeg kansen en pakken ze die ook.”