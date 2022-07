Brand in het Philips Stadion: 'Wedstrijd waarschijnlijk niet in gevaar'

Er heeft woensdagochtend korte tijd brand gewoed in het Philips Stadion. Er waren rookwolken te zien boven de thuisbasis van PSV in Eindhoven. De brandweer had het vuur snel onder controle. Een woordvoerder van PSV gaf rond elf uur aan dat de schade aan het stadion lijkt mee te vallen. Wel hield hij nog een kleine slag om de arm wat betreft het doorgaan van de oefenwedstrijd van PSV zaterdag in het stadion.

In eerste instantie gaf hij aan dat de oefenwedstrijd tegen het Spaanse Betis Sevilla zaterdag gewoon gespeeld kon worden in het stadion. Maar even later kwam er een voorbehoud. "Een expert moet de situatie eerst nog beoordelen", zo zei hij. Wanneer deze duidelijkheid er komt, kon hij nog niet zeggen.

Rookschade

De brandweer meldde woensdag eerst dat de tribune beschadigd zou zijn, maar het gaat om rookschade aan de bolling van het dak van het stadion. Er lag materiaal op het dak van de tribune dat is gaan branden. Hoe dat kon gebeuren, is niet duidelijk. In het stadion waren werkzaamheden aan de gang, maar het is onbekend of dat iets met de brand heeft te maken.

Volgens een woordvoerder van de brandweer is het een geluk dat de kazerne dichtbij het stadion is. "We weten niet hoe het anders gelopen zou zijn." De brandweer rukte met twee tankautospuiten uit naar het stadion.

FC Emmen

Op 6 augustus staat de eerste thuiswedstrijd in de Eredivisie van PSV op het programma. Tegenstander is dan FC Emmen.

Een woordvoerder van de brandweer vertelt wat er is gebeurd.