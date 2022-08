Luuk (17) stond als transgender op lange wachtlijst en hij is niet de enige

Transgenderjongeren moeten gemiddeld meer dan een half jaar wachten voor ze hulp kunnen krijgen. Voor volwassenen is die wachttijd zelfs anderhalf jaar. En die wachtlijsten worden alleen maar langer. In totaal wachten ruim 500 mensen in Brabant en Limburg op transgenderzorg, blijkt uit cijfers van Genderteam Zuid-Nederland. "Dat kan mentaal heel zwaar zijn."

Sanne Hoeks Geschreven door

Mensen die transgender zijn voelen zich niet thuis in hun lichaam. Ze zijn geboren als meisje, maar voelen zich een jongen, of andersom. Zij kunnen in transitie te gaan en hun lichaam aanpassen met hormonen of operaties. Daarnaast is er psychische hulp, want het is niet altijd even makkelijk om transgender te zijn. Dat weet ook Luuk (17) uit Eindhoven. Hij is transgender en in behandeling bij Genderteam Zuid-Nederland. "Die lange wachtlijst kan mentaal heel zwaar zijn, dat geldt denk ik wel voor veel transjongeren." Genderteam Zuid-Nederland biedt medische en psychologische ondersteuning aan transgenderpersonen. Er zijn nu zo'n 510 mensen in behandeling, waaronder 324 Brabanders. Vorig jaar stonden er 351 volwassenen op de wachtlijst en 177 minderjarigen. De wachtlijst wordt steeds langer: (In 2022 betreft het een schatting, dit aantal loopt nog op)

De wachttijd voor minderjarigen is korter, omdat er meer medewerkers zijn opgeleid om hen te begeleiden, vertelt Joep Roeffen. Hij is klinisch psycholoog en programmacoördinator bij Genderteam Zuid-Nederland. "Het belangrijk om jonge transgenderkinderen op tijd te helpen. Hun lichaam gaat in de puberteit door een verandering die ze helemaal niet willen en dat maakt het extra moeilijk."

Maar de lange wachtlijst valt veel mensen zwaar. Roeffen: "Mensen wachten vaak lang voor ze aan de bel trekken voor hulp. Als je dan nóg een jaar moet wachten is dat heel zwaar. Je kunt ondertussen vaak niet verder en het voelt alsof je leven stil staat." Een van de redenen dat de wachttijd zo is opgelopen, is het personeelstekort. En extra personeel Roeffen: "Het gaat om ingrijpende veranderingen in iemands leven. Daarom is het voor de psycholoog ook belangrijk om te weten hoe een (medische) transitie in zijn werk gaat en wat er allemaal bij komt kijken." Een andere reden voor de lange wachtlijsten is dat er meer mensen zijn die hulp nodig hebben. "Meer mensen durven ervoor uit te komen dat ze twijfelen aan hun genderidentiteit, het wordt steeds bekender."

